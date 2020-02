Casa Donne, Righini: finanziamento Zingaretti con soldi Regione Lazio

Roma – “Il presidente della Regione Lazio si ricorda della sua carica solo per sfruttare il potere del suo mandato a vantaggio del Pd. Dopo le tante nomine strategiche nei piu’ diversi settori, arriva l’ingente finanziamento alla Casa delle donne, fondamentale presidio militante della sinistra nel centro storico di Roma, attualmente interessato dalle elezioni suppletive del I Collegio della Capitale. Annunciamo una interrogazione al Consiglio regionale e un esposto per verificare la legittimita’ di questo stanziamento con fondi pubblici che dovrebbero essere invece assegnati alle Asl che istituzionalmente se ne occupano”. Cosi’ in un comunicato Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia.