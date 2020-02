Casa Donne, Tempesta: in piazza domani per difendere diritti e spazi

Roma – “Domani saremo di nuovo in piazza, a difesa dei luoghi delle donne che sono costantemente sotto attacco. Ancora una volta, scendiamo in piazza per difendere spazi, luoghi e servizi importanti, come quelli offerti dalla Casa Internazionale delle Donne e da Lucha y Siesta. Contro questa amministrazione miope, che non vuole trovare una soluzione. Contro chi pensa che i diritti faticosamente conquistati possano essere carta straccia. #lacasasiamotutte #luchaallacitta’”. Cosi’ su Facebook la consigliera del Pd capitolino, Giulia Tempesta.