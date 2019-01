Casa: M5S, ok a odg su manutenzione stabili ATER e Piani di Zona

“Verificare l’ammontare delle risorse disponibili per l’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili Ater; promuovere presso gli enti competenti tutte le azioni necessarie all’esecuzione di questi lavori e il completamento delle opere incompiute nei Piani di Zona”.

Lo prevede l’ordine del giorno del M5S a prima firma Marco Cacciatore, consigliere regionale M5s del Lazio, approvato in Consiglio regionale.

“Sono soddisfatto di poter constatare come la Giunta abbia compreso l’urgenza di accelerare sulla manutenzione delle case Ater e il completamento delle opere nei Piani di Zona, per i quali attendiamo la pronta costituzione della Commissione Speciale – commenta Cacciatore – Per anni gli inquilini di questi stabili sono stati abbandonati, costretti a vivere in alloggi che versano in condizioni disastrose.

Questo atto rappresenta un primo piccolo passo verso un ulteriore impegno, per la risoluzione di questo annoso problema”.