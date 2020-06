Casa, Pelonzi: programma strategico Cinque Stelle è inapplicabile

Roma – “La delibera Montuori arriva tardi ed e’ inattuabile. Ad un anno dalle elezioni la delibera denominata ‘programma strategico’ ha piu’ il sapore di un manifesto elettorale che di una soluzione concreta. Riguarda gli alloggi di edilizia economica e popolare e non gli alloggi Erp. La risposta al problema casa della Giunta Raggi e’ stata totalmente insufficiente: 170 assegnazioni su 13.000 domande in lista d’attesa. Con l’ultima delibera l’amministrazione rinuncia al completamento delle 29.000 stanze/abitanti del secondo Peep”. Cosi’ in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi.

“La delibera- prosegue Pelonzi- rischia di essere inattuabile per via dei contenziosi che si aprirebbero qualora si dovessero annullare gli atti d’obbligo che furono firmati tra il 2008 ed il 2010 e le delibere votate dall’assemblea capitolina tra il 2010 ed il 2012 per la cessione delle aree. L’unica iniziativa lasciata in eredita’ a Roma dalla giunta Raggi e’ il piano sgomberi elaborato dall’ex ministro degli interni Matteo Salvini”.