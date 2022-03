Casa. Valeriani: “Completate le opere nel Piano di Zona di Settecamini nel Municipio IV”

Completate le opere di urbanizzazione nel piano di zona di Settecamini – Casal Bianco nel Municipio IV di Roma Capitale. Gli interventi sono stati sostenuti dalla Regione Lazio con un investimento di 150.000 euro e realizzati dalla società Atral: in particolare, sono state asfaltate le strade e realizzati i marciapiedi, l’illuminazione pubblica e la segnaletica viaria. Queste opere sono state già collaudate e consegnate ora al patrimonio e alla gestione del Comune di Roma.

Con il cantiere di Settacamini – Casal Bianco, inaugurato a marzo del 2021, è stato avviato il programma per il completamento delle infrastrutture in 15 piani di zona di Roma. Si tratta degli interventi del secondo Peep, il Piano di edilizia economico popolare, in cui molte opere pubbliche sono rimaste incompiute. Ora è la Regione Lazio, in seguito al protocollo di intesa con il Comune di Roma, che si sta facendo carico i lavori con uno stanziamento di oltre 56 milioni di euro, attraverso Astral, società regionale che gestirà i vari appalti.

“Un anno fa abbiamo avviato a Settecamini il programma per il completamento degli interventi di urbanizzazione che i residenti dei piani di zona attendevano da 15 anni. In poco meno di 12 mesi sono stati terminati i lavori, realizzando strade, marciapiedi e illuminazione pubblica. Opere che permettono di restituire decoro alle periferie e migliorare la qualità della vita dei cittadini” dichiara Massimiliano Valeriani, assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio.

“Questa mattina ho visitato il piano di zona di Settecamini insieme all’assessore Valeriani: ringrazio la Regione per l’impegno economico e la celerità dei lavori, che hanno permesso di ridare dignità anche a queste zone della città. Finalmente gli abitanti possono usufruire di servizi e infrastrutture attesi da oltre un decennio” aggiunge Massimiliano Umberti, presidente del Municipio IV.