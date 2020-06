Casa, Valeriani: nei complessi Ater al via 15 playground

Roma – “Quindici playground nelle aree dei complessi di edilizia residenziale pubblica del Lazio con un investimento di oltre 1,5 milioni di euro. Con la delibera approvata questa mattina dalla Giunta regionale verra’ avviato anche un programma per aumentare i servizi e accrescere la qualita’ degli edifici Ater nelle periferie di Roma e di altre citta’ della nostra regione.”

“In particolare, verranno realizzati campi sportivi polivalenti, percorsi benessere per gli adulti e aree gioco per bambini in nove quadranti della Capitale: da Torrevecchia a San Basilio, da Prima Porta a Tor Bella Monaca, dal Tiburtino III a Spinaceto, fino a Ostia, Torre Gaia e Tor Marancia. Gli interventi riguarderanno anche i complessi Ater nei Comuni di Guidonia, Civitavecchia, Viterbo, Rieti, Cassino e Latina. I nuovi playground rientrano nel piano di iniziative per sostenere la riqualificazione del tessuto sociale ed economico delle periferie. Con la rigenerazione urbana sara’ possibile restituire dignita’ a molte zone disagiate e aprire una nuova stagione di servizi e di opportunita’”. È quanto dichiara in una nota Massimiliano Valeriani, assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio.