Casa. Valeriani: “Revocati i fondi alle imprese inadempienti nel Piano di Zona di Monte Stallonara”

Sbloccati anche i finanziamenti per le manutenzioni straordinarie nel complesso Erp di Tor Bella Monaca.

Questa mattina la Giunta regionale, riunita in videoconferenza, ha approvato una delibera per la revoca dei finanziamenti nel Piano di zona di Monte Stallonara a Roma.

In particolare, gli uffici regionali hanno riscontrato gravi inadempienze da parte di tre cooperative, che hanno portato alla procedura di restituzione dei fondi stanziati, per un totale di oltre 3,5 milioni di euro, destinati alla realizzazione di 76 alloggi all’interno del programma di edilizia “20.000 abitazioni in affitto”.

Negli ultimi mesi erano già stati revocati i contributi regionali nei confronti di altre cooperative ed imprese nei piani di zona di Monte Stallonara e di Colle Fiorito: una misura che nelle prossime settimane proseguirà con la cancellazione e il rimborso delle risorse regionali verso altri operatori responsabili di violazioni amministrative.

Sempre stamani, la Giunta ha varato anche lo sblocco dei fondi per gli interventi di manutenzione straordinaria nel complesso di edilizia sovvenzionata in via Santa Rita da Cascia a Tor Bella Monaca. Si tratta di un finanziamento di circa 1,4 milioni di euro, che verrà assegnato all’Ater del Comune di Roma, mentre l’inizio dei lavori dovrà avvenire entro il prossimi 13 mesi.

“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Zingaretti per tutelare le famiglie e salvaguardare la finalità pubblica nei piani di zona. In seguito alle segnalazioni di cittadini e associazioni, la Regione ha verificato e riscontrato che gli operatori hanno utilizzato intermediari immobiliari per l’individuazione dei locatari, contravvenendo a quanto dichiarato in sede di partecipazione al bando pubblico.

Ora queste risorse verranno recuperate e investite nella realizzazione di interventi e servizi per completare le opere di urbanizzazione nei piani di zona” dichiara Massimiliano Valeriani, assessore regionale alle Politiche abitative.