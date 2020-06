Roma – “Roma e l’Italia intera dovrebbero indignarsi per le minacce nei confronti di Virginia Raggi. Il sindaco della Capitale ha avviato una battaglia per lo sgombero del palazzo occupato abusivamente in pieno centro dai fascisti di Casapound. Chi lotta per la legalita’ deve essere sostenuto da tutti. Cosa dicono Giorgia Meloni e Matteo Salvini? Il loro silenzio e’ vergognoso. E proprio oggi si festeggia il 76esimo anniversario della liberazione di Roma dall’occupazione nazi-fascista”. Lo scrive su Facebook Massimo Bugani, capostaff della sindaca di Roma, Virginia Raggi.