Casapound. Calabria: necessario piano complessivo sgomberi

Roma – “Il tema degli sgomberi degli immobili abusivi nella Capitale e’ molto piu’ serio degli spot lanciati dal sindaco Raggi: la citta’ avra’ vinto quando anche l’ultimo edificio occupato senza titolo sara’ finalmente liberato. La notifica di sequestro preventivo sull’immobile di via Napoleone III a Roma, occupato da Casapound, deve essere il primo passo di un piano puntuale e sistematico volto a riportare la legalita’ nei troppi immobili occupati nella Capitale, come d’altra parte chiediamo da tempo anche attraverso delle mie interrogazioni parlamentari. Roma vanta il primato di insediamenti abusivi in Italia: si tratta di vere e proprie ‘zone franche’, sacche di illegalita’ a detrimento di interi quartieri e della sicurezza dei cittadini. O il Sindaco si intesta una profonda opera di ripristino della legalita’ in maniera complessiva o siamo nel campo delle mere suggestioni da anno elettorale. L’ennesima presa in giro per i romani”. Cosi’ in un comunicato la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.