Casapound. Colosimo: Raggi pensa di recuperare fiducia Pd e Zingaretti

Roma – “Preso atto del sequestro preventivo dell’immobile di via Napoleone III, ci piacerebbe sapere perche’ la sindaca Raggi non abbia sollecitato, con lo stesso fervore, lo sgombero dei ventitre’ palazzi occupati presenti nella lista redatta dalla Prefettura a luglio dello scorso anno. Se invece il primo cittadino pensa di recuperare la fiducia di Zingaretti, con decisioni che guardano da una parte sola, si sbaglia di grosso. Basta leggere le dichiarazioni del senatore Astorre. Il Partito democratico, cosi’ come la maggior parte dei suoi compagni grillini, l’hanno oramai scaricata. Se ne faccia una ragione”. È quanto dichiara il consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo.