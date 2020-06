Casapound. Corrotti: legalità deve valere per tutti

Roma – “Se si vuole mettere veramente freno all’illegalita’ nella Capitale e’ necessario procedere con lo sgombero di tutti gli edifici attualmente occupati e gia’ indicati alla sindaca Raggi dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica durante il periodo in cui Matteo Salvini era Ministro dell’Interno, e non solo quelli che rappresentano oggi una vittoria simbolica. Si lasciano stabili occupati dove l’incolumita’ dei cittadini e la sicurezza pubblica e’ precaria preferendo una politica sugli sgomberi, targata Raggi, basata su pregiudizi ideologici”. Cosi’ in un comunicato Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.