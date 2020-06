Casapound. Giannini: su sgomberi Cinque Stelle bipolare

Roma – “Coerenza zero da parte dei grillini da perfetti bipolari che in Consiglio regionale, lo scorso dicembre, votarono contro lo sgombero del palazzo Maria Adelaide in pieno centro storico, di proprieta’ della Regione e gestito da ambienti di sinistra, e che oggi, al contrario, hanno mostrato i muscoli sull’edificio di via Napoleone III. Delle due l’una: o all’epoca erano la vera stampella del Pd di Zingaretti, o il loro movimento e’ palesemente un partito di sinistra che finora ha giocato a nasconfino trincerandosi dietro la parola Movimento”. Cosi’ in un comunicato Daniele Giannini, consigliere della Lega alla Regione Lazio, che proprio lo scorso 19 dicembre fu l’autore di un ordine del giorno, approvato solo in seconda battuta, sullo sgombero del Palazzo Maria Adelaide. “Sgombero- come sostiene sempre Giannini- mai andato a buon fine malgrado il voto dell’Aula regionale”.