Casapound: grave se Prefetto e Questore sgomberano famiglie italiane Ostia

Roma – “Se fosse vero che Prefetto e Questore di Roma stessero dialogando con Anpi, Pd e centri sociali per sgomberare le 20 famiglie italiane in emergenza abitativa che hanno occupato stabili abbandonati ad Ostia, sarebbe veramente molto grave”. Cosi’, in una nota, Luca Marsella, consigliere di CasaPound nel X Municipio di Roma, dopo che gli organizzatori della manifestazione antifascista di mercoledi’, hanno spiegato di aver richiesto ed ottenuto un incontro istituzionale per richiedere lo sgombero di Area 121. “Perche’ nessuno parla dell’ex colonia Vittorio Emanuele che sempre ad Ostia e’ occupata da centinaia di immigrati, piu’ volte al centro di arresti per droga ed altro? Cosa c’e’ dietro? Le istituzioni- ha concluso- non possono usare due pesi e due misure o schierarsi politicamente in questo modo sfacciato, spero che arrivino presto smentite”.