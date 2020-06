Casapound. M5S: vittoria Raggi riconosciuta anche da New York Times

Roma – “La vittoria dell’amministrazione Raggi sull’occupazione abusiva di un palazzo nel centro di Roma da parte dei fascisti di Casapound ha valicato i confini nazionali. Se ne parla anche sulla stampa estera. Il New York Times dedica oggi un lungo articolo alla vicenda, sottolineando come, a differenza di Virginia Raggi, le precedenti amministrazioni, di tutti i colori politici, non siano riuscite a ripristinare la legalita’ nel palazzo occupato di via Napoleone III, nel quartiere Esquilino”. Lo scrive su Facebook il Movimento Cinque Stelle di Roma.

“Chissa’ cosa ne pensano gli antifascisti da salotto che, da giorni, provano goffamente a intestarsi una battaglia che, come sanno anche i bambini, e’ sempre stata portata avanti con tenacia dalla sindaca Virginia Raggi. Chissa’ cosa ne pensa chi ha chiuso entrambi gli occhi e ha accettato il protrarsi di illegalita’ di ogni tipo- prosegue il post- Fortunatamente chi guarda le cose in modo oggettivo sa riconoscere il merito delle sfide politiche: un esercizio laico che farebbe bene a un bel po’ di persone”. Il riferimento e’ a un pezzo pubblicato sulla vicenda stamattina dal New York Times (https://www.nytimes.com/reuters/2020/06/04/world/europe/04reuters -italy-politics-neofascists.html) e condiviso dal M5S capitolino, che in realta’ in toni non troppo lusinghieri parla della sindacatura di Virginia Raggi come, nonostante le aspettative, “costellata da una miriade di problemi, inclusi i trasporti pubblici e la raccolta dei rifiuti”.