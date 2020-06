Casapound, Mef a Raggi: ordinanza sgombero emessa da tempo

Roma – “Gentile sindaca @virginiaraggi, come sa, il Mef ha da tempo intrapreso tutte le iniziative per il ripristino della #legalita’. Ha emesso un’ordinanza di sgombero e ha sollecitato la sua esecuzione che, come noto, spetta alla Prefettura in raccordo con Roma Capitale. Buon lavoro”. Cosi’ il ministero dell’Economia e delle Finanze replica alla sindaca Virginia Raggi in merito allo sgombero dell’immobile di Casapound in via Montenapoleone III.