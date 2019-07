Casapound: non decide Raggi, palazzo non presente in lista Prefettura

Roma – “Questo e’ un immobile demaniale, non decide il sindaco ma il prefetto, il questore e il Viminale. I 23 palazzi da sgomberare a Roma sono gia’ stati definiti, c’e’ una lista e questo palazzo non c’e’ perche’ gli abitanti sono tutti censiti, non e’ un palazzo pericolante e una delibera della Giunta Veltroni ha stabilito che in caso di sgombero tutti gli abitanti dello stabile avrebbero diritto a un alloggio popolare costando alla collettivita’ piu’ di quanto non costi oggi”. Lo ha detto Andrea Antonini, uno dei portavoce di Casapound, a margine della consegna di un atto amministrativo nella sede occupata di via Napoleone III, da parte della sindaca di Roma, Virginia Raggi, accompagnata dalla Polizia Locale.