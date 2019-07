Casapound a Raggi: la scritta non la rimuoveremo mai

Roma – “Rimuoverete la scritta in dieci giorni? Ovviamente no, magari verranno a farlo loro dal Comune di Roma cosi’ la citta’ vedra’ in che modo vengono impiegate le risorse”. Cosí Andrea Antonini, uno dei portavoce di Casapound, ha commentato il blitz di questa mattina della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che insieme alla Polizia di Roma Capitale, hanno notificato agli occupanti via Napoleone III l’atto per la rimozione della scritta ‘Casapound’ che campeggia sulla facciata principale. “Oggi il sindaco- ha proseguito Antonini- e’ venuto a notificare un atto amministrativo per la rimozione di quella scritta in caratteri marmorei che noi abbiamo fatto installare sul palazzo successivamente all’occupazione. Lo stile e’ lo stesso del palazzo- ha spiegato Antonini- C’e’ stato quindi chiesto di rimuovere la scritta essendo questa l’unica competenza che il sindaco ha, perche’ l’immobile e’ demaniale e non comunale. Abbiamo appeso lo striscione ‘Questo e’ il problema di Roma’ perche’ e’ significativo che un sindaco, con tutti i problemi che ha Roma, venga qui per notificare un atto a questo palazzo”.