Casapound. Silvestri: modo migliore per festeggiare 76esima Liberazione

Roma – “Roma festeggia al meglio il 76esimo della Liberazione dal nazifascismo. Se il 4 giugno 1944 e’ ricordato come il giorno in cui le truppe Alleate, statunitensi e canadesi in primis entrarono a Roma aiutate dalle brigate partigiane liberandola dall’occupazione nazista e dei loro collaborazionisti fascisti, il 4 giugno 2020 verra’ ricordato come il giorno cui grazie alla determinazione di Virginia Raggi, finalmente dopo 17 anni di occupazione abusiva, CasaPound che si rifa’ proprio al fascismo, e’ stata sgomberata dai locali pubblici di via Napoleone III”. Cosi’ in una nota Francesco Silvestri, parlamentare capitolino del Movimento 5 Stelle.