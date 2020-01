Casetta Rossa: Comune ruba altalene a bimbi parco Cavallo Pazzo

Roma – “Il Comune di Roma ruba le altalene alle bambine e ai bambini del parco Cavallo Pazzo. Proprio cosi’. Come ogni mattina un operatore della Casetta Rossa ha aperto il parco. Una volta arrivato presso l’area giochi ha constatato che erano sparite le altalene. Al loro posto un triste nastro giallo di Roma Capitale. Lo stesso nastro del Comune inibiva l’accesso a un gioco, un piccolo scivolo. Perche’? Non lo sappiamo. Le altalene erano in perfetto stato e il gioco e’ in ottime condizioni”. A denunciarlo sulla sua pagina Facebook e’ Casetta Rossa Spa, lo spazio sociale autogestito che si trova nel quartiere Garbatella (municipio VIII di Roma).

“Siamo riusciti a scoprire che a commettere questo furto (perche’ di questo si tratta) e’ stato il dipartimento ambiente di Roma Capitale- fa sapere Casetta Rossa- Complimenti. Non ne comprendiamo le ragioni, se non l’odio che questa amministrazione ha per tutto cio’ che e’ bello. Chiude gli spazi culturali, gli spazi aggregativi e per la musica, chiude gli spazi delle donne. Infine ruba le altalene ai bambini in uno dei pochi spazi verdi tenuto con cura di tutta la citta’. Sono centinaia le bambine e i bambini che giocano nel nostro parco. E rivogliono i loro giochi. Immediatamente. Ridateci le altalene. Ridateci una citta’ bella. O la faremo noi”. Casetta Rossa tiene pero’ infine a ringraziare il municipio VIII, che “dal primo momento sta cercando di risolvere la situazione”, conclude.