Castel Madama, scuole chiuse per due settimane

Roma – “E’ stato riscontrato un caso di positivita’ al coronavirus a Castel Madama. Un uomo ha contratto il Covid-19 a seguito di un viaggio di lavoro nel nord Italia. L’uomo riscontrava un malessere da diversi giorni ed ha effettuato il test presso l’ospedale Spallanzani di Roma. Le sue condizioni di salute sono buone e non e’ ricoverato. Il Sindaco Domenico Pascucci in accordo con il Direttore Generale della Asl RM5 Giorgio Santonocito, dopo aver accertato che fanno parte del nucleo familiare dell’uomo che ha contratto il virus due alunni che frequentano le scuole di Castel Madama, ha ordinato la chiusura di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Castel Madama dal 4 marzo al 17 marzo. L’Amministrazione ha immediatamente attivato tutti i protocolli”. È quanto si legge in una nota del Comune di Castel Madama, in provincia di Roma.