Castel Romano, Arpa e Asl dopo rogo: no condizioni per ospitare nomadi

Roma – “A seguito dell’incendio avvenuto a Castel Romano nella giornata di oggi” nei pressi del campo nomadi, “ispettori di Arpa Lazio e Asl RM2 hanno effettuato ispezioni per effettuare verifiche sulle condizioni del sito. La Asl RM2 ha relazionato alla Procura della Repubblica. Gia’ dai controlli effettuati in precedenza le condizioni igienico ambientali sono state ritenute totalmente inadeguate ad ospitare una comunita’ e tale esigenza e’ stata evidenziata all’amministrazione capitolina”. Cosi’ in un comunicato la Regione Lazio.