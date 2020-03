Castelli Romani, i Sindaci: dati Asl da oggi disponibili

Roma, 16 mar. – “In questa battaglia che stiamo combattendo tutti insieme nella lotta al Coronavirus, c’era un punto su cui noi sindaci ci siamo battuti in prima linea nel nome della trasparenza che dobbiamo ai nostri cittadini. Ora piu’ che mai, dato che in gioco e’ la salute di tutti noi. E oggi arriva una prima buona notizia in tal senso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito la questione della tutela dei dati personali nell’ambito dell’emergenza da COVID-19 che stiamo affrontando. Da oggi i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali devono assicurare la trasmissione dei dati a tutti i soggetti legittimati e in particolare alle Prefetture, alle Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco e ai Sindaci al fine di assicurare i servizi di assistenza alla popolazione”.

Lo scrivono in una nota congiunta alcuni sindaci dei Castelli romani: Anna Gentili (Rocca Priora), Roberto Mastrosanti (Frascati), Fabio D’Acuti (Monte Compatri), Veronica Cimino vicesindaco Rocca di Papa), Fausto Giuliani (Colonna), Massimo Pulcini (Monte Porzio Catone), Luciano Andreotti (Grottaferrata), Daniela Ballico (Ciampino). “Come primi cittadini e come Autorita’ Sanitaria Locale e di Pubblica Sicurezza siamo soddisfatti di questo traguardo raggiunto, perche’ da oggi potremmo avere in mano, nel pieno rispetto della privacy, i dati di eventuali casi nei nostri Comuni, fornendo cosi’ il giusto supporto alle persone coinvolte e la corretta comunicazione alla cittadinanza. Cosa che fino ad oggi non ci era pienamente possibile. Ringraziamo- concludono- Riccardo Varrone, presidente Anci Lazio, e Daniele Leodori, vicepresidente della Regione Lazio, con cui abbiamo condiviso e sollevato questa questione, e i Direttori Generali e il personale sanitario Asl con i quali lavoriamo assieme”.