Castiglione contro Codacons: cominci a pagare affitto al Comune

Roma – “Al Codacons, che ora chiede il commissariamento di Roma, rivolgiamo un cortese invito: inizi col pagare l’affitto al Comune. Perche’ e’ moroso, su ben due immobili. Uno si trova a viale Mazzini, nel rinomato quartiere Prati, a due passi dal Tribunale. Il canone riconosciuto al Codacons non arriva neanche a 6.500 euro all’anno. Ripeto: all’anno. Nonostante cio’, il debito accumulato e’ di quasi 7.000 euro. L’altro immobile e’ a via Andreoli, poco distante dal primo. Anche qui un canone decisamente non esoso, che supera di poco i 4.000 euro sempre all’anno. Ad essere piu’ alto invece e’ il debito accumulato, che supera i 6.000 euro. Certamente il Codacons sa bene che chi non paga l’affitto al Comune, alto o basso che sia, sottrae inevitabilmente risorse per gli investimenti su Roma”. Lo scrive su Facebook l’assessore al Patrimonio di Roma Capitale, Rosalba Castiglione.

“Sono i tanti che predicano bene e razzolano male, prendendo due volte in giro i cittadini, che schiacciano ogni giorno questa citta’. Per questo- sottolinea Castiglione- abbiamo messo in campo un’operazione mai vista prima per rientrare delle morosita’ accumulate sugli immobili: sono gia’ stati prodotti atti di messa in mora e ingiunzioni di pagamento per oltre 40 milioni di euro (nel corso dell’ultimo anno, ndr). I frutti stanno gia’ arrivando: sono stati infatti gia’ pagati gli acconti dei piani di rientro del debito per quasi 3 milioni di euro. Il programma, elaborato con la societa’ in house specializzata AequaRoma, e’ altamente definito. La priorita’ nella riscossione e’ basata sui requisiti di maggiore aggredibilita’ dei debitori: si parte da quelli che con piu’ probabilita’ pagheranno subito. Cio’ vuol dire aver innalzato al massimo la possibilita’ di rientrare della massima cifra possibile nel minor tempo possibile. Entro l’estate- conclude l’assessore- saranno prodotti ulteriori 1500 atti per altrettanti morosi, per un totale di 45 milioni di euro. Questo e’ il cambiamento strutturale che Roma aspettava da decenni e che deve avere, oggi, la possibilita’ di arrivare fino in fondo per cambiare davvero la vita dei cittadini”.