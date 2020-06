Casu: 213 mln per Termini-Giardinetti ottima cosa

Roma – “Una grande notizia per la Capitale grazie al decreto firmato oggi dalla ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli. 213 milioni di euro per la tramvia Roma Termini-Giardinetti-Tor Vergata per accorciare le distanze tra l’universita’ di Tor Vergata e il centro della citta’ e offrire a tutti i romani una mobilita’ piu’ sostenibile, veloce, moderna e accessibile”. E’ quanto fa sapere il segretario del Pd Roma, Andrea Casu, in una nota.