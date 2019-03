Roma – “Finalmente possiamo liberare 150 mila romani ostaggio di un Presidente che ha fallito su tutto e che non si dimette solo per difendere la poltrona. Esattamente come la Sindaca Raggi. Martedi’ 9 aprile alle 9.30 tutti al Consiglio XI Municipio per sostenere insieme la sfiducia a Torelli!”. Lo scrive oggi su Twitter il segretario del Pd Roma Andrea Casu.