Casu: addio a Marione da parte di Raggi, ottima cosa per Roma

Roma – “Finalmente una buona notizia per Roma e per i romani: Virginia Raggi dice addio a Marione! Non ci manchera’ il suo lavoro senza rispetto per la pagina piu’ buia della storia dell’umanita’. Grazie a Auschwitz Museum, alla Presidente della Comunita’ Ebraica Ruth Dureghello, all’onorevole Filippo Sensi, e a tutte le cittadine e i cittadini, le forze sociali e politiche, che si sono battute in queste ore al fianco degli eletti del Partito Democratico in Campidoglio per chiedere in ogni sede alla Sindaca di compiere quello che in qualunque altra Capitale del mondo sarebbe stato un atto dovuto e immediato”. Lo dichiara in una nota Andrea Casu, segretario del Pd Roma.