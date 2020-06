Casu: bene Urso e Carra in Municipio I

Roma – “Buon lavoro a Giulia Urso, nuova assessora che portera’ il contributo di Articolo 1 nella giunta del I Municipio e a Giorgio Carra nuovo consigliere del Gruppo del Pd. L’apertura a una nuova forza politica nelle squadre di governo nei Municipi guidati dal centrosinistra, voluta oggi dalla Presidente Alfonsi, rafforza tutta la coalizione e l’alleanza di centrosinistra in vista delle elezioni di Roma 2021. Solo valorizzando tutte le energie politiche e civiche nelle esperienze di governo territoriale e nell’opposizione in Campidoglio potremo offrire a Roma l’alternativa che merita”. Cosi’ in un comunicato il segretario romano del Pd Andrea Casu.