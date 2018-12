Roma – “La relazione dell’Agenzia controllo e qualita’ servizi pubblici locali di Roma Capitale annuncia la Caporetto della mobilita’. Parliamo 1,3 milioni di corse soppresse, bus piu’ vecchi d’Italia, guasti e ritardi per quasi una vettura su 2. Un altro fallimento certificato per Virginia Raggi”. Cosi’ in un comunicato il segretario romano del Pd Andrea Casu.