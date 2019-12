Casu-Melito: avvio lavori Osservatorio Parlamentare è ottima cosa

Roma – “Il futuro di Roma e’ il futuro dell’Italia, e oggi la prima riunione dell’osservatorio parlamentare per Roma e’ una buona notizia per tutto il Paese. Come democratici e come romani vogliamo ringraziare tutti i 34 parlamentari appartenenti a gruppi politici di ogni schieramento che hanno scelto di lavorare insieme per dare vita all’osservatorio e rilanciare il confronto sul futuro della Capitale come grande questione nazionale.”

“Una discussione aperta non solo ai rappresentanti dei gruppi politici di maggioranza e opposizione ma a tutte le energie del mondo civico, accademico, religioso, sindacale, culturale e associativo. L’orizzonte di Roma 2021, 150esimo anniversario di Roma Capitale, impone l’impegno comune di tutte le forze politiche e sociali per la costruzione di una nuova governance per la Capitale che possa garantire a Roma poteri e risorse adeguate ad affrontare le sfide di oggi e di domani.”

“Come Partito democratico di Roma siamo pronti a fare fino in fondo la nostra parte, a ogni livello, per il conseguimento di questo obiettivo”. Lo dichiarano in una nota Andrea Casu, segretario del Pd Roma e Antonella Melito, responsabile Enti locali del partito romano.