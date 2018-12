Casu: qui per monitorare sgombero in pieno rispetto regole e diritti

Roma – “Siamo venuti qui per vigilare che questo sgombero si svolga nel pieno rispetto dei diritti umani, senza bandiere o fare propaganda, per cercare di capire cosa possa fare il Campidoglio per accogliere gli sgomberati”.

“Alcuni militanti, credo di Potere al Popolo visto che ci sono le loro bandiere, sono venuti attorno a noi rinfacciandoci le supposte responsabilita’ politiche del Pd sui migranti, questa si chiama provocazione e fa male a questa citta’”.

“Comunque nessuno ci puo’ mandare via, siamo qui per monitorare che tutto si svolga nel pieno rispetto dei diritti”. Lo ha detto il segretario del Pd Roma, Andrea Casu, contestato da alcuni militanti di Potere al Popolo al suo arrivo di fronte alla ex Penicillina, stabile occupato dove e’ in corso lo sgombero.