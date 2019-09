Casu: Salvini deve tacere, al Governo non ha fatto niente

Roma – “Salvini a Roma c’e’ stato talmente poco che non ha titolo per occuparsene. In piu’ di un anno di governo non ha stanziato mezzo euro per la Capitale e fatto solo vuota propaganda speculando sulle ferite piu’ profonde della citta’. Il fatto che non sia piu’ al Governo e’ una liberazione per Roma”. Lo afferma il segretario romano del Pd, Andrea Casu. “Noi continueremo in tutti i territori e in Campidoglio a fare il nostro compito di opposizione e proposta per affrontare le emergenze della citta’ e difendere i diritti di tutti i romani, nessuno escluso”, conclude Casu.