Casu-Senneca: vietare manifestazione nuovi fascisti a Torre Maura

Roma – “Apprendiamo che sabato mattina CasaPound sfilera’ per Torre Maura, come romani e come democratici rivolgiamo un appello al questore a Roma la legalita’ deve essere sempre e ovunque garantita non si puo’ continuare a permettere a chi semina ogni giorno odio verso le minoranze, intolleranza e razzismo di continuare a cavalcare il disagio sociale nei quartieri” -spiegano gli esponenti PD-.

“Chiediamo alle Istituzioni di rispondere fermamente all’azione dei fascisti del nuovo millennio e non autorizzare questa manifestazione: chi calpesta ogni giorno la Costituzione e i valori di Roma antifascista non puo’ continuare a marciare sulle ferite della nostra citta’”. Lo dichiarano Andrea Casu, segretario Pd, e Antonio Senneca, responsabile antifascismo Pd Roma.