Casu: tema casa bomba sociale, manca soluzione per 380 famiglie Armellini

Roma – “Il tema della casa e’ una bomba sociale che sta scoppiando in citta’. Stamattina siamo stati al consiglio straordinario del X Municipio sulle case Armellini. Si tratta di 1.042 famiglie che rischiano di rimanere senza casa ad Ostia. Le Istituzioni capitoline devono intervenire. Grazie al nostro impegno stamattina era presente l’assessore Castiglione, ed e’ raro che un assessore partecipi ad un consiglio municipale, ma purtroppo nonostante la nostra azione per 380 famiglie non c’e’ ancora una risposta”. Cosi’ il segretario del Pd Roma, Andrea Casu.

“Noi vigileremo affinche’ siano date risposte a tutte queste famiglie- ha aggiunto Casu- Sulla casa da un lato stiamo intervenendo per ascoltare tutti i focolai e i problemi che ci sono, e proprio ora e’ in corso un’assemblea a San Basilio con l’assessore regionale Valeriani. Dall’altro dobbiamo fare proposte come stiamo facendo in Parlamento dove si stanno muovendo Morassut e Nobili, e Mancini e Astorre insieme che hanno portato avanti un pacchetto di emendamenti sul tema casa”.