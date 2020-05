Catarci: a Giunta Raggi nessun soccorso ‘rosso’

Roma – “La Giunta Raggi e’ alla canna del gas. Si barcamena e lo fa danneggiando Roma. Propone improbabili task force su scuola e sociale per far ricadere su altri le proprie responsabilita’. Questi gruppi di lavoro sono qualcosa a meta’ tra operazioni di facciata e chiamate in correita’. Per rialzarsi servirebbe un appello a tutta la citta’, ma Raggi non e’ piu’ credibile. Lo denuncino almeno i Municipi amministrati dal polo progressista, lasciando cadere le sirene di un tardivo soccorso rosso che si trasformerebbe in collaborazionismo dell’ultima ora. Meglio impiegare il tempo progettando la citta’ che dobbiamo ricostruire”. Cosi’ Andrea Catarci, coordinatore del Comitato Scientifico di Liberare Roma, in una nota.