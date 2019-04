Caudo a Raggi: domani in piazza affianco forze democratiche, o si cambia o si lascia posto ad altri

Roma – “A Torre Maura manca il governo che crea lavoro, opportunita’ e sviluppo. Chi amministra un Municipio lo sperimenta ogni giorno: dalle scuole lasciate al freddo, alla carenza di maestre, alle liste di attesa di anziani e disabili a cui non si assicurano i servizi sociali”. Cosi’ il Presidente del III Municipio Giovanni Caudo in una nota con cui annunci la partecipazione alla manifestazione che si terra’ domani sabato 6 aprile a Roma, alle ore 10 in piazzale delle Paradisee.

“Cara Sindaca- ha aggiunto- non e’ colpa dei dirigenti, e’ che la decrescita e’ infelice e porta rabbia e odio che si scarica sempre sui piu’ deboli. Per questo domattina saro’ alla manifestazione indetta da tante forze democratiche, per segnalare ancora una volta che o si cambia passo e finalmente si governa la citta’ costruendo una prospettiva di riscatto sociale proprio a partire dai piu’ deboli o e’ meglio lasciare il posto ad altri”.