Caudo: aggressione Casapound a Raggi è vergognosa

Roma – “In citta’ il virus del fascismo e dello squadrismo torna a circolare per la citta’ e soffia sul fuoco dell’emergenza economica e sociale. In questi giorni la situazione di difficolta’ in cui stanno vivendo migliaia di persone dovrebbe essere il momento per tentare il superamento della crisi attraverso il dialogo e la progettualita’ condivisa. Ogni altra strada e’ uno stupido pretesto che non prende in considerazione il benessere della collettivita’ ma esprime solo interessi di parte. Ogni ricorso all’arroganza, alla prepotenza e all’uso della violenza di qualsiasi tipo non e’ solo fuori luogo e vergognoso ma e’ anche il tentativo di accendere micce per lasciare che deflagrino creando macerie. Strumentalizzare la crisi e’ inaccettabile. Esprimo la mia piena solidarieta’ alla sindaca Virginia Raggi per l’aggressione subita da parte di Casapound a Ostia, ogni contrapposizione politica non deve e non puo’ diventare attacco e aggressione alla persona e all’istituzione che rappresenta”. Cosi’ Giovanni Caudo, presidente del III Municipio di Roma in una nota.