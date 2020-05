Caudo: basta flambus, Roma deve tornare città globale

Roma – “Roma deve valorizzare le grandi risorse che ha e cambiare la sua economia, da una solo di consumo ad un’altra, nuova e caratterizzata dall’innovazione. Invece il dibattito e’ tutto concentrato sugli aspetti quotidiani, che sono certamente fondamentali, ma che devono essere messi in relazione con i grandi temi. Roma e’ una citta’ del mondo, non solo locale. C’e’ bisogno di mettere insieme la dimensione locale con la sua ambizione mondiale. Qui, invece, non si dialoga di futuro, al massimo degli autobus che vanno a fuoco. Una distanza abissale con cio’ che serve”. Cosi’ il presidente del III Municipio, Giovanni Caudo, nel corso di un’intervista con l’agenzia Dire.

“Roma- ha spiegato Caudo- era gia’ debole prima del coronavirus. Parliamo di una citta’ invischiata in una complessa crisi che si trascina da una ventina d’anni, e che attiene al ruolo di Capitale e al suo sistema economico. Grazie al turismo e all’economia di consumo si e’ sempre trovata una soluzione alle crisi che la citta’ ha attraversato negli ultimi anni. Ma sono state soluzioni fragili. Quello che serve e’ esattamente il contrario del contrapporre la manutenzione ordinaria alla grande ambizione di Roma.”

“Quello che serve e’ ripensare completamente alla prospettiva adi questa Capitale nel XXI Secolo, quando per certi versi la citta’ e’ ferma ancora al XIX, e c’e’ bisogno che tutta la citta’ senta l’orgoglio di questa prospettiva. Bisogna uscire dalle liti e dai tatticismi politici. Io non sento mai parlare di che cosa sara’ Roma domani, la discussione su questo non e’ nemmeno partita. Invece e’ indispensabile un confronto e se non facciamo partire in questi 12 mesi una grande riflessione su futuro di Roma abbiamo perso un’occasione”.