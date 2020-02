Caudo: città multicentrica, presentazione Quinto rapporto su città

Roma – Dalla sicurezza al decentramento, alle politiche, fino alla rappresentanza: un’anatomia delle metropoli del futuro, sempre piu’ multicentriche e accoglienti. Questi, in sintesi, i nodi del Quinto rapporto sulle citta’, Politiche urbane per le periferie di Urban@it che sara’ presentato martedi’ 25 febbraio alle ore 11 presso la biblioteca del Senato Giovanni Spadolini, nella Sala degli Atti parlamentari in Piazza della Minerva 38.

Oggetto del rapporto, giunto alla sua quinta edizione e come ogni anno concentrato su un preciso focal point, e’ la periferia, nelle sue multiformi contraddizioni, intesa come spazio urbano di rigenerazione e di innovazione ma soprattutto come laboratorio per nuove forme di coesione democratica e soluzione alla frammentazione sociale.

“La questione dei divari territoriali e’ tornata ad imporsi. La turisticizzazione e gentrificazione delle citta’ storiche e la concentrazione di popolazioni ad elevato capitale umano contribuiscono alla ridefinizione delle condizioni di perifericita’ sociale. Si affaccia una nuova questione periferie che non riguarda piu’ solo temi tradizionali come disponibilita’, qualita’, accessibilita’ dei servizi; condizioni dell’abitare e sicurezza ma anche temi emergenti quali formazione del capitale umano e legame sociale di prossimita’.”

“Nelle nostre citta’ si profila il rischio di una democrazia delle minoranze in cui il divario e la distanza fra chi partecipa e chi non partecipa e’ destinato ad allargarsi. Eppure, tali forme possono contribuire a una ripresa della fiducia nelle istituzioni specie se la ‘periferia’ non e’ piu’ intesa in condizione di subalternita’.”

“E se gli esiti elettorali hanno gia’ mostrato la rilevanza di questa divaricazione, il persistere di queste questioni ancora aperte non fa che rendere ancora piu’ centrale il tema dell’innovazione democratica entro la produzione delle geografie periferiche”. Cosi’ in una nota Giovanni Caudo, docente di Urbanistica all’Universita’ di Roma Tre e Presidente del III Municipio, che ha collaborato alla stesura del volume.