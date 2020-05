Caudo: con primarie aperte valuto candidatura a Sindaco

Roma – Giovanni Caudo, presidente del III Municipio e gia’ assessore all’Urbanistica durante l’amministrazione Marino, potrebbe candidarsi alle primarie del centrosinistra. Ma a certe condizioni, ovvero che “il Pd si apra anche ad esperienze esterne”. Caudo e’ il secondo presidente di Municipio a non escludere una sua candidatura in vista del voto del 2021, dopo che pochi giorni fa una posizione simile era stata espressa dal presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi.

“In questa vicenda- ha spiegato Caudo nel corso di un’intervista con l’agenzia Dire- il Pd ha un ruolo centrale. Non si puo’ fare nulla senza il Pd, che storicamente rappresenta un pezzo importante della societa’ di questa citta’. Ma allo stesso tempo il Pd deve capire cosa vuole fare, se vuole rimanere chiuso, privilegiando al dimensione della ‘chiesa’ del partito, o se vuole aprirsi verso l’esterno, come dice il segretario Nicola Zingaretti. Le primarie in questa prospettiva sono fondamentali e devono essere un grande momento di riflessione pubblica”.

“Se ci saranno le primarie e queste condizioni saranno rispettate- ha aggiunto rispondendo ad una domanda su una sua possibile candidatura- si puo’ anche valutare la possibilita’ di partecipare e dare un contributo. Ma a me non interessa assistere dalla finestra, come un passante, a questo dibattito bensi’ provocarlo per avere le migliori idee possibili per la citta’”.