Caudo: cordoglio per barbaro omicidio Anna Tomasini

Roma – “A nome personale e dell’amministrazione municipale voglio esprimere il piu’ sincero cordoglio per l’efferato e barbaro omicidio di Anna Tomasini, la pensionata di 89 anni vilmente aggredita in casa. Non si puo’ morire cosi’. Manifesto la mia profonda vicinanza ai parenti e agli amici della signora Anna”. Commenta cosi’, in una nota, Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio, il terribile omicidio della pensionata aggredita in casa da due rapinatori e morta ieri dopo 4 giorni di agonia.

“Siamo in contatto con la famiglia della signora Tomasini e siamo vicini alle persone anziane del territorio che, non solo in questa dolorosa situazione, meritano una sempre maggiore attenzione” ha aggiunto Stefano Sampaolo, Vicepresidente e Assessore all’urbanistica del III Municipio.

“Siamo davvero sconvolti da questa notizia- ha concluso Maria Romano, Assessore alle politiche sociali, che aveva avuto modo di incontrare personalmente la signora Anna in uno degli incontri al Centro Anziani del quartiere- e saremo certamente presenti ai funerali che si terranno martedi’ alle 12 alla Chiesa di San Giovanni Crisostomo”.