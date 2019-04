Caudo: domani passeggiata tra targhe commemorative III Municipio per ricordare partigiani

Roma – “Domani, giovedi’ 25 aprile alle 10,30, avra’ luogo una camminata tra le targhe commemorative del III Municipio per ripercorrere storie da non dimenticare. Sono quelle di Riziero Fantini, Ferdinando Agnini, Andreozzi Giovanni, Baldoni Amilcare, Feurra Antonio, Artale Vito, solo per citarne alcuni. Sono i partigiani di Montesacro, aderenti al Pci clandestino e al gruppo di giovani chiamati ‘I caimani di Bell’Orizzonte’, dal nome della spiaggetta sull’Aniene dove si ritrovavano. Erano fruttaroli, macellai, studenti di medicina. Non erano eroi ma lo diventarono, impugnando le armi contro la ferocia nazi-fascista e per riaffermare la liberta’ di essere normali”. Cosi’ Giovanni Caudo in una nota.

“Nel ricordo di chi ha sacrificato la vita, ma ancora di piu’ nell’attualita’ di valori non negoziabili- ha aggiunto Caudo- quelli di restare umani. Con noi, ci saranno anche i ragazzi disabili del Casaletto e appartenenti al Centro di Cultura Popolare del Tufello”. La marcia partira’ alle ore 10,30 in via Scarpanto 31 e proseguira’ a via Maiella, alla palestra Agnini a viale Adriatico per poi concludersi a Piazza Sempione, nella sede del III Municipio.