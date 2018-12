Caudo (III Municipio): da Regione dati su uso farmaci zona TMB Salario

Roma – “Sul Tmb Salario abbiamo sia con la Asl che con l’Ordine dei medici un ottimo rapporto, c’e’ stata anche un’indagine dei pediatri, e con la Regione abbiamo un dialogo con il dipartimento Salute, che ci fornira’ dei dati sul consumo dei farmaci che avviene in quest’area”.

Lo ha detto il presidente del III Municipio di Roma, Giovanni Caudo, in merito all’emergenza del Tmb Ama di via Salaria, a margine dell’incontro a piazza Sempione con i vertici dell’Ordine dei medici di Roma per la sigla del manifesto per l’individuazione del fabbisogno sanitario e dei servizi essenziali da erogare nel territorio.

“Il protocollo firmato oggi con l’Omceo Roma e’ destinato alla quotidianita’ del cittadino, ma si inserisce all’interno di un rapporto abbastanza strutturato che abbiamo ormai da tempo anche su un’emergenza cosi’ particolare e decisiva come quella del Tmb”, ha commentato Caudo.