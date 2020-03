Caudo: in Municipio III parte centro ascolto per anziani

Roma – “Un’attivita’ di ascolto e di sostegno sistematico e continuo delle persone anziane a casa effettuata telefonicamente da parte di piccoli gruppi di volontari per ciascuno dei centri sociali del territorio. Questo e’ il senso dell’invito posto in essere dal III Municipio – Montesacro a tutti i Centri Sociali Anziani e a cui questi hanno risposto con estremo favore, in alcuni casi avendo gia’ intrapreso autonomamente iniziative similari”. E’ quanto si legge in una nota del III Municipio.

“È un modo per arginare e provare a combattere lo spettro del senso di abbandono e la sofferenza di molte persone- commenta Giovanni Caudo, presidente del III Municipio- La situazione di prolungato isolamento e solitudine in cui molte persone in la’ con gli anni sono costrette in queste settimane inasprisce, acutizzandole, situazioni di rischio e fragilita’. Per questo abbiamo attivato molte iniziative a sostegno delle fasce piu’ deboli della popolazione con il supporto di enti e associazioni. Tra questi, i centri sociali si configurano spesso come l’unico punto di dialogo, incontro e interazione per gli anziani. Proporre attivita’ del genere ci e’ sembrato inevitabile ed urgente”.

“La finalita’- spiega anche Maria Concetta Romano, Assessora al sociale del III Municipio- e’ raggiungere quanti piu’ individui possibili di eta’ avanzata e raccogliere informazioni (sulla base di uno schema di rilevazione che abbiamo suggerito) per consentire di stare davvero vicino alle loro esigenze offrendo contemporaneamente un punto di ascolto sistematico. Piu’ nel dettaglio – aggiunge la Romano – abbiamo chiesto la disponibilita’ di almeno 3-4 volontari per ogni centro sociale del territorio. Cio’ ci consentirebbe di costituire un gruppo in grado di raccogliere notizie su circa 500-700 persone in un solo giorno. In questo modo, anche ripetendo questa attivita’ appena due volte a settimana potremmo senza particolari sforzi raggiungere 1000 – 1400 persone fra quelle piu’ fragili e a rischio”.