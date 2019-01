Caudo: intollerabile abbandono Tmb Salario, più pericoloso di prima

Roma – “Le immagini certificano tutte le nostre preoccupazioni, a questo punto sono preoccupazioni che hanno preso la forma di una discarica a cielo aperto. Le immagini del piazzale intorno all’ex impianto completamente circondato dall’immondizia sono esplicite, un abbandono che non puo’ essere tollerato. Si vedono rifiuti abbandonati, ammucchiati, bagnati perche’ dovevano essere spenti, carbonizzati”.

Lo ha detto Giovanni Caudo, presidente del III Municipio di Roma, intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione ‘Cosa succede in citta” condotta da Emanuela Valente, sulla situazione del Tmb Salario alla luce delle immagini girate dai sindacati Cgil, Cisl e Fidal all’interno dell’impianto dei rifiuti di Roma che stanno girando sul web e in vista della manifestazione di domani in Campidoglio.

E dall’amministrazione capitolina “nessuna risposta, continua l’abbandono di questo sito, la mancanza di sensibilita’ e di rispetto per i cittadini. Mancano le responsabilita’ amministrative nei confronti di quel sito. In quel sito c’e’ stato un incendio, e’ seriamente compromesso, bisognerebbe programmare una messa in sicurezza, nessuno se ne sta occupando. La sindaca ha diramato un comunicato stampa dicendo che il Tmb e’ chiuso, io mi permetto di dire che servono atti che si portano in Giunta, atti di indirizzo, cose firmate e siglate”.

“Di tutto questo non c’e’ stato nulla. Noi siamo preoccupati per l’abbandono del sito, oggi quel sito e’ piu’ pericoloso di quando funzionava il Tmb. Siamo passati da una situazione in cui l’impianto era controllato dagli operai, dai dirigenti, c’era l’energia elettrica, c’era un sistema di monitoraggio, a una discarica a cielo aperto dove ci sono migliaia di tonnellate di rifiuti che marciscono e puzzano. E’ un sito abbandonato nella totale irresponsabilita’ dell’amministrazione che dovrebbe tutelare e presidiare un sito cosi’ sensibile”.

“Domani in mattinata- ha concluso Caudo- ci sara’ un incontro nella sala municipale con la commissione Trasparenza del Campidoglio, una volta finito l’incontro ci spostiamo in piazza della Madonna di Loreto, vicino all’Altare della Patria, perche’ e’ previsto il Consiglio straordinario sui rifiuti. Noi pretendiamo di aver trasparenza, chiarezza, delle informazioni che oggi non ci sono state date”.