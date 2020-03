Caudo: in Municipio III altri due giorni per donare sangue

Roma – A piazza Sempione, oltre alle giornate di oggi e domani, si donera’ il sangue anche lunedi’ 23 e martedi’ 24 marzo, dalle ore 8 alle ore 11. Tantissimi, infatti, i cittadini che hanno accolto l’appello del III Municipio. “Quando alla fine della scorsa settimana, di fronte all’emergenza sangue sottolineata dai media, abbiamo proposto alla Croce Rossa-Comitato Municipi 2 e 3 di Roma di allestire un autoemoteca per le donazioni, non ci aspettavamo un riscontro cosi’ forte da parte delle persone- spiega il presidente del III Municipio, Giovanni Caudo, in una nota- In pochissime ore, infatti, sono arrivate oltre 500 prenotazioni. Una risposta fortissima per consentire la quale abbiamo disposto altre due giornate dedicate, rese possibili grazie alla consueta e tempestiva disponibilita’ manifestata dalla Croce Rossa che ringraziamo”.

“Grazie di cuore a tutti i cittadini che hanno risposto all’appello- aggiunge Maria Concetta Romano, Assessora alle Politiche sociali- L’enorme prova di solidarieta’ di queste ore ci offre la spinta per istituzionalizzare una giornata dedicata alla donazione del sangue che vorremmo attivare quando sara’ trascorsa l’emergenza. E’, questa, una cosa in cui crediamo moltissimo e a cui stiamo lavorando attivamente anche grazie alla collaborazione e al fondamentale supporto della Croce Rossa – Comitati Municipi 2 e 3 di Roma. Il III Municipio non lascia solo nessuno”.