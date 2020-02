Caudo: in Municipio III presentata consulta anziani

Roma – Contribuire alla diffusione di una cultura che valorizzi le persone piu’ age’es; agevolare lo sviluppo d’interventi atti a garantire l’autonomia di questi soggetti; migliorare la qualita’ della comunicazione rispetto ai problemi, ai servizi e alle iniziative che li riguardano e, soprattutto, favorirne la partecipazione nella elaborazione di specifici provvedimenti di competenza municipale.

Questi gli obiettivi prioritari alla base della Consulta degli anziani, l’istituendo organo collegiale consultivo presentato questa sera a Piazza Sempione da Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio, Maria Concetta Romano, Assessora alle politiche sociali, Maria Teresa Ellul, Presidente della commissione alle politiche sociali e Angela Silvestrini, Vicepresidente della commissione politiche sociali del III Municipio.

“La partecipazione- ha chiarito Caudo in un comunicato- e’ un aspetto fondante dell’evoluzione e del miglioramento sociale soprattutto in riferimento agli individui piu’ fragili, costretti spesso a subire passivamente le scelte di altri senza avere alcuna voce in capitolo. Questa Consulta lancia un messaggio evidente, invitando le persone piu’ in la’ con gli anni ad attivarsi concretamente per e nella vita del Municipio”.

“Nel nostro territorio- aggiunge Romano- si conta una persona over 65 ogni 4. E’ una delle percentuali piu’ alte della citta’ di Roma cui corrispondono una serie di problematiche collegate soprattutto all’esclusione sociale e alla penuria di fondi a disposizione. La Consulta vuole costituire una sede privilegiata per il confronto garantendo, nel contempo, il protagonismo degli anziani”.

“Questa Consulta e’ la prima ad essere stata attivata nella Capitale e si propone il compito di costruire una rete di sostegno ad hoc fatta di opportunita’ e di informazioni per le persone non piu’ giovani”, chiarisce Ellul. “Occorre ripensare al concetto stesso di vecchiaia, facilitando la presa di coscienza di se stessi soprattutto in termini di opportunita’, partecipazione e tempo libero”, conclude Silvestrini.