Caudo: non va fermato ponte ciclopedonale, assemblea pubblica su progetto

Roma – Un’assemblea pubblica e’ stata indetta per venerdi’ 15 novembre alle ore 18.30 presso la palestra della scuola Alberto Manzi, via Valdarno 2, a Roma, dal titolo ‘Il ponte ciclopedonale di nuovo a rischio’. All’incontro e’ stata invitata anche la sindaca Virginia Raggi, “perche’ possa sciogliere i nodi di una questione ormai annosa rispondendo agli stessi cittadini”. Ad annuciarlo in una nota il presidente del III Municipio del Comune di Roma, Giovanni Caudo. “Alla realizzazione del Ponte ciclopedonale che metterebbe in collegamento il quartiere di Sacco Pastore con la stazione della metro B1 Conca D’oro- commenta Giovanni Caudo, presidente del III Municipio in una nota- manca solo un appalto. Un’opera attesa da una decina di anni, che rischia di scivolare via a un passo dalla meta, a causa della liquidazione di Roma Metropolitane. Ora, la sindaca ha la possibilita’ di portare a compimento un’opera che migliorerebbe la viabilita’ del quartiere e che risponde a una precisa idea di mobilita’ sostenibile da lei condivisa. Perche’ non cogliere la palla al balzo? La aspettiamo alla nostra assemblea: il progetto non puo’ arenarsi proprio ora”. L’incontro, a cui partecipera’, anche Piero Lattanzi di Roma Metropolitane, e’ aperto a tutti.