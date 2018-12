Caudo: Osservatorio Municipio penserà a come trasformara area Tmb Salario

Roma “Domani riapriremo l’Osservatorio sul Tmb e diventera’ il luogo dove il Municipio progettera’ e pensera’ il futuro e il riuso di quell’area, e chiunque voglia farci qualcosa dovra’ venire a parlarne con noi. Chiederemo consulenze a esperti e professionisti perche’ la trasformazione di quell’area e’ importante non solo per il territorio ma per tutta Roma”. Lo ha detto il presidente del III Municipio di Roma, Giovanni Caudo, nella conferenza stampa a piazza Sempione dopo il rogo del tmb Ama di via Salaria.

Secondo Caudo “qualsiasi riconversione di quell’area deve partire dal presupposto che per dieci anni ha pesato sulla vita del territorio e deve essere risarcita la vita e la salute dei cittadini. Gli abitanti di Villa spada e Fidene devono poter attraversare e usare quell’area e poter arrivare fino al Tevere”.