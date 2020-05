Caudo: Raggi deve convocare stati generali economia

Roma – “In questi 60 giorni Raggi avrebbe dovuto chiamare tutte le imprese di Roma e metterle attorno ad un tavolo per fare un appello su come questa citta’ ricostruisce il suo modello economico. Non scordiamoci che a Roma abbiamo l’Eni, l’Enel, Terna oltre ad altre multinazionali private. Un sindaco fa questo in un momento come quello che stiamo vivendo. Poi si occupa anche del pacco alimentare: chi meglio di noi amministratori di Municipi sa quanto sia importante anche questo? Ma un sindaco deve anche pensare a come cambiare strutturalmente la crisi della citta’”. Cosi’ il presidente del III Municipio, Giovanni Caudo, nel corso di un’intervista con l’agenzia Dire.