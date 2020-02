Caudo: sfollati Castel Giubileo, proroga hotel di due settimane

Roma – “Le 9 persone in condizioni di emergenza alloggiativa, dopo la frana a Castel Giubileo, che avrebbero dovuto lasciare l’albergo in cui attualmente risiedono gia’ nel corso della giornata di domani, potranno invece contare su 15 giorni di sostegno all’alloggio in piu’. Questo e’ quanto ci e’ stato riferito poco fa dalla Protezione Civile, segno che le insistenze e la capacita’ di attivarsi dimostrata in queste ore dal III Municipio, anche con un coeso Consiglio Municipale con tutte le sue forze politiche, ha dato i suoi frutti. Ringraziamo Roma Capitale che a seguito delle nostre richieste e’ intervenuta con un atto straordinario.”

“Il disagio per i cittadini purtroppo e’ destinato a prolungarsi ancora e serve una sistemazione alloggiativa piu’ consona e duratura. Il Municipio, purtroppo, non dispone di strumenti per gestire l’emergenza ma intende esserci, anche attraverso il contributo alloggiativo, affinche’ i suoi cittadini non rimangano mai da soli”. Questo il commento di Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio, in una nota.

“Stiamo aiutando le persone sfollate a trovare degli alloggi in affitto e li assisteremo con il contributo alloggiativo- ha aggiunto- È importante che i lavori di messa in sicurezza partano il prima possibile. Dalla Protezione Civile abbiamo appreso che il progetto e’ stato presentato e che la ditta incaricata dall’Inps iniziera’ gia’ la prossima settimana gli interventi. Le famiglie, di cui una con due minori e un malato di Parkinson ora chiedono di rientrare prima possibile nelle loro case”.